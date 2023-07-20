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Беллегпром планирует произвести более 1,15 млн предметов школьной формы
К новому учебному году Беллегпром планирует произвести более 1,15 млн швейных и трикотажных изделий делового стиля для школьников. Об этом сообщила начальник управления координации развития швейной и трикотажной отраслей концерна "Беллегпром" Анастасия Кутищева.
Уже отшито порядка 67 % от запланированного объема и поставлено в торговые центры порядка 55 %. Весь объем планируют отгрузить к середине августа 2023 года.
Порядка 70 % изделий - это новые модели в текущем году по отношению к прошлому году. 200 новых моделей разработаны для мальчиков и 250 - для девочек. В основном превалируют жилеты, жакеты, джемперы, сарафаны, платья, юбки брюки, и все это дополняется блузками различных фантазийных моделей и сорочками для мальчиков.
К 1 сентября торговые объекты планируют отгрузить свыше 21 тыс. штук кожгалантерейных изделий.
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