Беллегпром планирует произвести более 1,15 млн предметов школьной формы

Порядка 70 % изделий - это новые модели в текущем году по отношению к прошлому году. 200 новых моделей разработаны для мальчиков и 250 - для девочек. В основном превалируют жилеты, жакеты, джемперы, сарафаны, платья, юбки брюки, и все это дополняется блузками различных фантазийных моделей и сорочками для мальчиков.

Анастасия Кутищева