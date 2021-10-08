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БелМАПО отмечает 90-летие
Белоруской медицинской академии последипломного образования исполнилось 90 лет. Свои поздравления коллективу направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. На торжественном мероприятии в честь юбилейной даты памятные дипломы получили работники академии и преподавательский состав. В структуре БелМАПО 4 факультета: педиатрический, терапевтический, хирургический и факультет общественного здоровья и здравоохранения, 50 кафедр и научно-исследовательские лаборатории. Проводится переподготовка и повышение квалификации по 78 медицинским специальностям. БелМАПО вносит свой вклад в развитие практической медицины и в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Мы же не свернули оказание медицинской помощи по другим направлениям. Даже более - оказание онкологической помощи, кардиологической нейрохирургической, травматологической стало еще более актуальным. Исходя из того, что некоторые клинические базы перепрофилированы. Поэтому как раз роль БелМАПО в этом и выражается в актуализации знаний по всем направлениям, но и, безусловно, тот блок инфекционный, который сейчас есть.
У нас обучается достаточно много клинических ординаторов - около 300 из 30 стран. Мы проводим различного вида стажировки. Наши научные достижения достаточно объемные. В позапрошлом году мы как научная организация внесены на Республиканскую доску Почета.
В следующем году на базе БелМАПО начнет функционировать Республиканский симуляционный центр. Откроется 8 виртуальных клиник, в которых врачи будут отрабатывать технику проведения высокотехнологичных операций на тренажерах.
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