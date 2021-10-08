БелМАПО отмечает 90-летие

Мы же не свернули оказание медицинской помощи по другим направлениям. Даже более - оказание онкологической помощи, кардиологической нейрохирургической, травматологической стало еще более актуальным. Исходя из того, что некоторые клинические базы перепрофилированы. Поэтому как раз роль БелМАПО в этом и выражается в актуализации знаний по всем направлениям, но и, безусловно, тот блок инфекционный, который сейчас есть.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси