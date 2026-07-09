"Белнефтехим": все АЗС полностью обеспечены необходимым количеством нефтепродуктов

В последние месяцы российская нефтепереработка столкнулась с беспрецедентным давлением. Только за первую половину 2026 года украинские беспилотники атаковали российские НПЗ более 200 раз.

Но на внутреннем рынке Беларуси ситуация остается стабильной. Все АЗС полностью обеспечены необходимым количеством нефтепродуктов, отметили в концерне "Белнефтехим". Ситуация на заправочных станциях характерная для летнего отпускного периода, АЗС работают в привычном режиме.

Владимир Сизов, зампредседателя концерна "Белнефтехим":

"Мы видим (и я постоянно в контакте с руководителями на местах, интересуюсь, есть ли какие-то проблемы с очередями на автозаправочных станциях), что фактов наличия какого-то ажиотажного спроса, который был бы не характерен для текущего периода, не наблюдается".

В концерне "Белнефтехим", на белорусских нефтеперерабатывающих заводах, в системе нефтепродуктного обеспечения "Белоруснефти" действует отлаженная система, при которой концерн тщательно планирует объемы нефтепродуктов, необходимых для удовлетворения внутреннего спроса, подчеркнул Владимир Сизов.

Топливо есть в свободном доступе в необходимом количестве. Это подтверждают водители и гости Беларуси.