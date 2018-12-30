Белнефтехим заявил о снижении цены на топливо в новом году

Концерн "Белнефтехим" заявил о снижение цены на топливо в новом году. Об этом стало известно во время посещения вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенко нефтеперерабатывающего завода «Нафтан». Ожидается, что в первую неделю января цена бензина и дизельного топлива на АЗС страны будет пересмотрена, исходя из стоимости барреля нефти. На сколько точно подешевеет бензин и дизель, узнаем через несколько дней. Председатель концерна дал свой прогноз.

"Мы остаемся приверженцами планового и планомерного изменения цен. Хочу сказать, что нами внесены предложения на январь по изменению и - что отрадно - по снижению цены на внутреннем рынке. Это будет рассмотрено, исходя из фактической стоимости барреля в начале января - 2-3 числа. Но уже можно сказать, что в диапазоне 52-55 доллара за баррель рассматривается изменение цены. Порядка 1 копейки на дизель и 2 копеек на автобензины".