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Белок все больше в столичных парках

Белки - в парках и скверах Минска! С наступлением теплой погоды ловкие грызуны активизировались, и сейчас их можно увидеть почти в каждой зеленой зоне.
Специалисты утверждают: за последние два года городская популяция зверьков увеличилась в несколько раз. Минчане даже подкармливают городских белок. Про инфраструктуру для рыжих зверьков - Илья Цветков (видео).

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