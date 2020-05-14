Белок все больше в столичных парках

Белки - в парках и скверах Минска! С наступлением теплой погоды ловкие грызуны активизировались, и сейчас их можно увидеть почти в каждой зеленой зоне.

Специалисты утверждают: за последние два года городская популяция зверьков увеличилась в несколько раз. Минчане даже подкармливают городских белок. Про инфраструктуру для рыжих зверьков - Илья Цветков (видео).



