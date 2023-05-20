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Белоконев: Мы отслеживаем все новые формы и способы ведения военных действий
Об особенностях современной войны, оснащении белорусской армии и средствах защиты для военнослужащего в проекте "Вопрос номер один" рассказалпредседатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.
Благодаря главе государства, изыскиваются денежные средства на оснащение и переоснащение, закупку новых образцов, глубокую модернизацию, сказал парламентарий. Он обратил внимание, что самое главное, чтобы техника, которую закупают для армии, могла потом подвергаться модернизации и была возможность ее использовать не только год, два, три, а 30 и 40 лет, так как используются другие образцы. "На сегодняшний день идут очень мощные закупки и в сухопутных войсках, и в Силах специальных операций", - рассказал он.
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Олег Белоконев отметил, что много внимания уделяется безопасности военнослужащего на поле боя. "Это средства защиты: кевларовые шлемы, наушники, потому что баротравмы достаточно серьезные, это бронежилеты, позволяющиеболее безопасно не только передвигаться на поле боя, но и участвовать в различных мероприятиях в лесных массивах, - перечислил парламентарий. - Естественно, дальние средства поражения".
Сейчас мы отслеживаем все новые формы, способы ведения военных действий. Это война артиллерии и дронов, это показывает специальная военная операция на Украине. Безусловно, появляется одно, начинает совершенствоваться другое. Появился дрон, появляются средства радиоэлектронной борьбы, которые подавляют их и уничтожают и так далее. Появляются средства артиллерийские,зенитно-ракетные, предназначенныедля борьбы с этими дронами. Но на сегодняшний день мир настолько шагнул вперед, что это уже вызывает серьезные угрозы национальной безопасности.
Отвечая на вопрос, соответствуют ли отечественные разработки тем вызовам, которые стоят перед Беларусью, парламентарий сказал, что повезло, что белорусская оборонная промышленность сохранилась,и она была достаточно мощная и сильная. "Предприятия, которые сейчас занимаются разработкой, в том числе и средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, в их основе - российское и наше отечественное. Санкционная политика, постконфликтное развитие дает определенные толчки вперед и заставляет нашу промышленность, государственный военно-промышленный комитет развиваться и создавать такую технику, которая будет востребована. MILEX показал, насколько мы продвинулись вперед и насколько у нас есть мощные, серьезные образцы, начиная от прицела и заканчивая зенитно-ракетными комплексами. И это становится востребовано не только в наших вооруженных силах, нои далеко за пределами Беларуси", - сказал депутат.
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