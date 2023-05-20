Белоконев: Мы отслеживаем все новые формы и способы ведения военных действий

Об особенностях современной войны, оснащении белорусской армии и средствах защиты для военнослужащего в проекте "Вопрос номер один" рассказалпредседатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Благодаря главе государства, изыскиваются денежные средства на оснащение и переоснащение, закупку новых образцов, глубокую модернизацию, сказал парламентарий. Он обратил внимание, что самое главное, чтобы техника, которую закупают для армии, могла потом подвергаться модернизации и была возможность ее использовать не только год, два, три, а 30 и 40 лет, так как используются другие образцы. "На сегодняшний день идут очень мощные закупки и в сухопутных войсках, и в Силах специальных операций", - рассказал он.

Смотрите все интервью ЗДЕСЬ

Олег Белоконев отметил, что много внимания уделяется безопасности военнослужащего на поле боя. "Это средства защиты: кевларовые шлемы, наушники, потому что баротравмы достаточно серьезные, это бронежилеты, позволяющиеболее безопасно не только передвигаться на поле боя, но и участвовать в различных мероприятиях в лесных массивах, - перечислил парламентарий. - Естественно, дальние средства поражения".

Сейчас мы отслеживаем все новые формы, способы ведения военных действий. Это война артиллерии и дронов, это показывает специальная военная операция на Украине. Безусловно, появляется одно, начинает совершенствоваться другое. Появился дрон, появляются средства радиоэлектронной борьбы, которые подавляют их и уничтожают и так далее. Появляются средства артиллерийские,зенитно-ракетные, предназначенныедля борьбы с этими дронами. Но на сегодняшний день мир настолько шагнул вперед, что это уже вызывает серьезные угрозы национальной безопасности. Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси