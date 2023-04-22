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Белокуриха - единственный действующий город-курорт федерального значения, который находится за Уралом
Белокуриха - единственный действующий город-курорт федерального значения в Алтайском крае, который находится за Уралом. Об этом корреспондент АТН рассказал в специальном репортаже "Алтайские высоты".
Здесь постоянно проживает 15 тысяч человек, но летом население увеличивается в разы. В пиковый сезон заполняемость санаториев превышает 100 процентов - это когда нужно устанавливать дополнительные места. Туризм - основная статья доходов города.
Белокуриха привлекает туристов со всей Сибири. И даже жители самых отдаленных уголков России, где и своих красот немало, любят приезжать на оздоровление в Алтайский край. Такая традиция сложилась в советское время и жива до сих пор.
Сегодня в Белокурихе работают 17 санаториев. У каждого своя специфика и своя целевая аудитория: кто-то нацелен на семейный отдых, а кто-то на премиум-сегмент. Но главная составляющая у всех одна: радоновые источники. Лечебные ванны в ежедневном расписании, пожалуй, всех отдыхающих.
Чем Беларусь и Алтайский край полезны друг другу и где потенциал еще раскрыт не до конца? Смотрите специальный репортаж Агентства теленовостей "Алтайские высоты".
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