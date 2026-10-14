Белорус Абубакар Хаслаханов завоевал золото молодежного чемпионата мира по борьбе

Белорусский спортсмен Абубакар Хаслаханов взял золото молодежного чемпионата мира по борьбе. 14 октября в США прозвучал наш гимн в честь победителя.

В день вылета сборной Беларуси по греко-римской борьбе на молодежный чемпионат мира в Лас-Вегас встречаем в Минске будущего триумфатора Абубакара Хаслаханова. Тот в свойственном ему стиле предельно спокоен и нацелен на результат.

Абубакар Хаслаханов, чемпион мира по борьбе (U-23):

"Мысли только о золотой медали, никаких лишних мыслей нет. Там уже ближе к соревнованиям буду вливаться в процесс. А сейчас на дорогу настроиться, доехать, уже остальная вся работа будет там".

В те же дни, но чуть ранее глава Федерации борьбы Беларуси Алим Селимов озвучил важную новость.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

"Мы будем выступать в полном статусе с символикой нашей страны: гимн, флаг, герб. Дополнительная мотивация для наших ребят должна быть".

Гимн действительно прозвучит под сводами арены в Лас-Вегасе в честь чемпиона мира среди молодежи.

Схватка с украинцем Егором Якушенко в весовой категории до 97 кг получилась напряженной. Соперник нервничал, пытался цеплять нашего атлета, но хладнокровие белоруса оказалось ключевым.

"В первую очередь хотел бы поблагодарить всех за поздравления и поддержку. Наконец-то я поднялся на высшую ступень, пробежался с флагом, послушал гимн своей страны. Это безумно приятные эмоции, которых мне так не хватало", - сказал Абубакар Хаслаханов.

Символично, что 14 октября, но в 1964 году свою первую золотую медаль Олимпийских игр выиграл прославленный спортсмен Александр Васильевич Медведь. Поэтому этот день становится заметным и победным для нас. Чемпионат мира в Лас-Вегасе только набирает обороты.