Эта дисциплина дебютировала на Олимпийских играх в Париже, но не будет представлена в Лос-Анджелесе, зато стабильно входит в программу Юношеской олимпиады. Речь идет о брейкинге. В Сенегале на IV летних Играх бронзовую медаль завоевал наш би-бой Гера, или Георгий Соловей.

Пару недель тому назад Георгий Соловей стал известен всей спортивной Беларуси. Ему первому в нашей истории покорилась медаль в брейкинге - пусть и юношеской, но все же Олимпиады. Ко всему прочему, мы вновь выступали как полноценная делегация Республики Беларусь.

Георгий Соловей, бронзовый призер IV Юношеских олимпийских игр - 2026 в Дакаре по брейкингу:

"Если говорить, это спорт либо танец, сейчас я подстраиваюсь больше под спортивную дисциплину, но при этом я все же считаю, что это танец. Не было бы это танцем, это бы уже ушло в какую-нибудь гимнастику либо другой вид спорта. То есть первоочередно оно остается танцем".

Вечные споры о том, что брейкинг - это прежде всего искусство или здесь есть конкретное спортивное основание, - будут всегда. Но именно олимпийский статус придаст этому виду спортивного искусства популярности - это наверняка (подробнее - смотрите видео).