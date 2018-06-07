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Белорус, погибший в боях Великой Отечественной на территории Украины, вернулся на родину

Останки и личные вещи героя младшего сержанта Тимофея Морозова посмертно были переданы на границе. Найти его родных не удалось. Поэтому захоронить останки решено в братской могиле в Минской области. Почти все 1200 пограничников тогда погибли в боях в Кировоградской области. Поисковые работы помогли идентифицировать останки некоторых из них.

Сергей Сердюк, директор департамента администрации Государственной погранслужбы Украины: "Наши общественные организации приграничной службы Украины активно работают над этими вопросами, и мы прикладываем максимальные усилия для того, чтобы каждый солдат, который сложил свою жизнь во время кровавой войны, был похоронен на своей земле".

Сейчас в Украине действует специальная программа по поиску погибших красноармейцев и передачи их останков на малую родину в Беларусь.

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