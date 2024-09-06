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Белорус пытался провезти через границу наркотики. Ему помешали брестские пограничники
Мужчина пытался ввезти из Польши наркотики. Пограничники задержали в пункте пропуска "Брест" белоруса по подозрению в перемещении запрещенных веществ.
При осмотре автомобиля, на котором 41-летний житель Минской области направлялся из Германии в Беларусь, пограничный наряд с помощью служебной собаки выявил у мужчины три свертка с неустановленными веществами.
Масса изъятого составила около 5 г. Согласно заключению экспертизы, у мужчины была обнаружена марихуана и амфетамин. Кроме того, освидетельствование показало наличие в организме задержанного этих же запрещенных веществ.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за незаконное хранение наркотиков и их перемещение через государственную границу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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