Белорус установил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах

Воркаутер Максим Трухоновец выполнил 18 повторений подряд. Молодой человек попадает в книгу рекордов Гиннесса уже третий раз.



видео: Max True



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