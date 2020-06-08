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Белорус установил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах

Воркаутер Максим Трухоновец выполнил 18 повторений подряд. Молодой человек попадает в книгу рекордов Гиннесса уже третий раз.

видео: Max True

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