Белорус в США надругался над государственным флагом

Белорус, находящийся в США, устроил демарш на аллее Флагов государств мира - надругался над государственным полотнищем, а свой циничный поступок разместил в Сети. Вероятно, легко быть смелым, находясь за океаном. Все же инцидент не остался незамеченным - белорусские следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. Как сообщили в СК, 28-летний фигурант облил краской государственный флаг Беларуси, который был вывешен на аллее Флагов государств мира в США. Под символом своей страны белорус разместил табличку с текстом "Страна-агрессор" на английском языке и БЧБ-полотно. Все было запечатлено на камеру.