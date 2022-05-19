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Белорус в США надругался над государственным флагом

Белорус, находящийся в США, устроил демарш на аллее Флагов государств мира - надругался над государственным полотнищем, а свой циничный поступок разместил в Сети. Вероятно, легко быть смелым, находясь за океаном. Все же инцидент не остался незамеченным - белорусские следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. Как сообщили в СК, 28-летний фигурант облил краской государственный флаг Беларуси, который был вывешен на аллее Флагов государств мира в США. Под символом своей страны белорус разместил табличку с текстом "Страна-агрессор" на английском языке и БЧБ-полотно. Все было запечатлено на камеру.

Видеозапись, на которой зафиксировано обстоятельство совершения преступления, осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела. За надругательство над государственным флагом Республики Беларусь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Установлено, что подозреваемый в 2020 году привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых беспорядков. Расследование уголовного дела продолжается
Оксана Лазько, официальный представитель УСК Беларуси по Витебской области

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