Белорусам до 16 ноября необходимо внести единый имущественный платеж

Рассчитаны имущественные налоги за 2025 год для физических лиц, сообщили в Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь.

Общую сумму единого платежа можно посмотреть в ЕРИП. Узнать свой учетный номер плательщика можно на официальном сайте министерства через электронный сервис "Сведения из Государственного реестра плательщиков". Сумму платежа можно посмотреть в личном кабинете плательщика. Для тех, кто не подключился к личному кабинету плательщика или не подтвердил желание получать в электронном виде, извещения будут направлены почтой к 1 октября. Срок уплаты единого имущественного платежа - не позднее 16 ноября.

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