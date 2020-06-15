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Белорусам больше не нужно платить НДС за ввоз электромобилей в страну
Норма вступила в силу сегодня и будет действовать до 2026 года. Отметим, она коснется белорусских граждан и иностранцев, которые проживают в стране постоянно; юрлица и предприниматели продолжат платить налог в полном объеме. Напомним, до конца 2021 года также не нужно платить таможенную пошлину на ввоз электрокаров для личного пользования.
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