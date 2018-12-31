Белорусам и гостям нашей страны на гуляния рекомендуют приходить заранее

Попасть туда возможно после прохождения осмотра. К тому же планируются временные ограничения движения по улице Энгельса: от проспекта Независимости до улицы Интернациональной. И по улице Интернациональной: от Янки Купалы до Ленина. С 10-ти часов вечера на остановке у Дворца спорта транспорт не будет останавливаться. А на территорию возле большой и малой арены Октябрьской площади, городской ратуши и "Чижовка-Арены" будет ограничен въезд.