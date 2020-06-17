Белорусам открыли безвизовый въезд в Албанию до 30 ноября

Безвизовый въезд на территорию Албании для туристических и частных поездок сроком на 90 дней разрешен белорусам с 10 июня по 30 ноября 2020 года.



Данное решение закреплено в постановлении Совета Министров Албании №470 от 10 июня 2020 года.



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