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Белорусам открыли безвизовый въезд в Албанию до 30 ноября

Белорусам открыли безвизовый въезд в Албанию до 30 ноября

Безвизовый въезд на территорию Албании для туристических и частных поездок сроком на 90 дней разрешен белорусам с 10 июня по 30 ноября 2020 года.

Данное решение закреплено в постановлении Совета Министров Албании №470 от 10 июня 2020 года.

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