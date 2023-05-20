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Белорусам первым стали доступны уникальные компоненты из арктических дикорастущих водорослей - агар, альгинта, маннит
Белорусскому рынку - первому из зарубежных - стали доступны и уникальные компоненты - агар, альгинта, маннит, необходимые в том числе для фармпромышленности, что извлекают из дикорастущих водорослей. Подобные технологии используют только в Японии.
Водоросли подвергаются достаточно сложной обработке. Процесс переработки добычи идет на островах, потом водоросли сушатся. На комбинат приходят уже сухие. В процессе нескольких этапов экстрагирования из нее отделяются манниты и альгинаты и используется они в БАДах, косметике и пищевой продукции, рассказала начальник отдела Архангельского опытного водорослевого комбината Наталья Сидоренкова.
С пандемией и разрывом логистических цепочек практически полностью исключили зависимость от иностранных компонентов. Технологи постарались, чтобы продукт Белого моря максимально сохранил полезные свойства. Сегодня предлагают под 300 видов продукции, поставляют в Беларусь и Кыргызстан. Перспективы выход - на рынки Армении и Казахстана.
Самыми популярными являются косметические средства, но сейчас очень хорошо идут и биологически активные добавки из арктических водорослей.
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