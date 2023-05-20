Белорусам первым стали доступны уникальные компоненты из арктических дикорастущих водорослей - агар, альгинта, маннит

Белорусскому рынку - первому из зарубежных - стали доступны и уникальные компоненты - агар, альгинта, маннит, необходимые в том числе для фармпромышленности, что извлекают из дикорастущих водорослей. Подобные технологии используют только в Японии.

Водоросли подвергаются достаточно сложной обработке. Процесс переработки добычи идет на островах, потом водоросли сушатся. На комбинат приходят уже сухие. В процессе нескольких этапов экстрагирования из нее отделяются манниты и альгинаты и используется они в БАДах, косметике и пищевой продукции, рассказала начальник отдела Архангельского опытного водорослевого комбината Наталья Сидоренкова.

С пандемией и разрывом логистических цепочек практически полностью исключили зависимость от иностранных компонентов. Технологи постарались, чтобы продукт Белого моря максимально сохранил полезные свойства. Сегодня предлагают под 300 видов продукции, поставляют в Беларусь и Кыргызстан. Перспективы выход - на рынки Армении и Казахстана.

Самыми популярными являются косметические средства, но сейчас очень хорошо идут и биологически активные добавки из арктических водорослей. Юлия Абрамовская, директор Архангельского опытного водорослевого комбината