Белорусам предложили скидки за электрификацию своего жилья

Тем, кто решит проводить в свой одноквартирный жилой дом не газ, а подключится к электропитанию, помогут финансово. Таким желающим предложат 20-процентную скидку. При этом не более 40 базовых. По подсчетам Минэнерго, затраты собственника на все составят около 5 тысяч. Это чтобы запустить электропитание дома с нуля. Если возместить долю предусмотренных расходов, экономия составит больше тысячи рублей. По планам, до конца 2020 на использование электрической энергии будут переведены около 500 домов. Далее ежегодный план в 1000 зданий. Чтобы воспользоваться таким дисконтом, человек должен быть включен в списки, которые формируют местные власти.

Кто еще поддержал тренд использования чистой энергии?

Марина Романовская

расскажет подробнее.





Электрификация деревни

Юрий Ивашиненко чувствует себя практически городским жителем. Хотя из родной деревни уезжать никогда не думал. Просто когда появилась возможность отапливать дом электричеством, сделал это одним из первых в Еремино. И сейчас вопросы, где купить дрова, хватит ли их на холодную зиму, его больше не волнуют.Свой домик в деревне электричеством отапливает и Надежда Милютина. Все-таки заниматься заготовкой дров - совсем не женское дело. Да и постоянно поддерживать комфортную температуру в комнатах раньше не всегда получалось. Сейчас это дело техники. А у хозяйки и других забот хватает. Да и предложенные тарифы сельчан порадовали.





Преимущества электрификации

Все плюсы электрификации прочувствовали и жители этого многоквартирного дома в Лиозно. Он стал экспериментальным для страны. Похожий, но на 60 квартир появился и в областном центре. На кухнях установлены электроплиты, воду греют бойлеры, а комнаты обогревают электрические конвекторы. При этом температура регулируется в зависимости от погоды. По отдельности такие системы не новинка. Но суть - объединить их в одном доме.









Меры стимулирования к использованию электроэнергии

Как подтолкнуть белорусов активней выбирать чистую энергию - указ еще в стадии проекта обсуждали у Президента. Хороший сигнал поступал в последние годы - наши люди действительно стали поддерживать мировой тренд. Весомый аргумент в его пользу -это и запуск нашей АЭС.





Новые стимулы для собственников одноквартирных домов

Согласно указу, льготы касаются собственников одноквартирных жилых домов. Возмещаемая часть расходов - 20 % от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин. Сейчас это 1080 рублей. Внушительная экономия для тех, кто хочет жить комфортно.





Жители деревень заинтересованы в комфортных условиях