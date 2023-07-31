Белорусам стало проще сдавать иностранную валюту

Почти все белорусские банки присоединились к единому перечню признаков платежности иностранных банкнот. В начале июля финучреждения подписали соглашение, благодаря которому причин для отбраковки купюр стало меньше. Тем самым сдавать валюту белорусам стало проще.

Документ для банков прописывает четкие критерии по работе с иностранной валютой. Теперь штампы, надрыв, надпись, пятна или проколы на купюрах не станут проблемой. Не откажут в приеме грязных и изношенных денежных знаков с естественными признаками пользования.



Согласно перечню, банк не примет для обмена валюту, если на купюре есть какие-либо оскорбительные и нецензурные рисунки и надписи, либо же с производственным браком. Как и в случае, если на банкноте нет отдельных элементов защиты от подделки.

