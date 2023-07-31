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Белорусам стало проще сдавать иностранную валюту
Почти все белорусские банки присоединились к единому перечню признаков платежности иностранных банкнот. В начале июля финучреждения подписали соглашение, благодаря которому причин для отбраковки купюр стало меньше. Тем самым сдавать валюту белорусам стало проще.
Документ для банков прописывает четкие критерии по работе с иностранной валютой. Теперь штампы, надрыв, надпись, пятна или проколы на купюрах не станут проблемой. Не откажут в приеме грязных и изношенных денежных знаков с естественными признаками пользования.
Согласно перечню, банк не примет для обмена валюту, если на купюре есть какие-либо оскорбительные и нецензурные рисунки и надписи, либо же с производственным браком. Как и в случае, если на банкноте нет отдельных элементов защиты от подделки.
С полным перечнем признаков платежности иностранных банкнот можно ознакомиться на официальном сайте Ассоциации белорусских банков.
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