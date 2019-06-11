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Белорусам в ближайшие дни придется спасаться от жары
В стране вновь объявлен оранжевый уровень опасности. Завтра на большей части территории до 30 градусов выше нуля. Во многих районах введен запрет на посещение лесов. Как провести эти дни без вреда для здоровья и окружающей среды, расскажет Александра Кавелич.
Столбики термометров приближаются к отметке в 30 градусов
Вот так практически в курортном формате свой рабочий день проводит Евгений Дылевский. Тем более что климат сегодня и правда тропический. Столбики термометров приближаются к отметке в 30 градусов. Чтобы не растерять рабочий настрой в такой экстремальный зной, в столичных офисах находят свои освежающие рецепты.
Как спастись от жары, рассказывают и отдыхающие. У столичных акваторий оживленно с самого утра. Это, например, пляжи Цнянского водохранилища. Новые шезлонги и белый песок почти как на морском побережье - к летнему сезону релакс-зоны обновили.
От жары спасают и растения. Коммунальные службы круглосуточно поливают клумбы, кустарники и деревья.
А вот в лесах нехватка влаги привела к пожароопасной ситуации. Уже в 27 районах страны введен запрет на посещение. Эта цифра может увеличиться, ведь жара не отступит минимум до конца недели.
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