Белоруска вошла в топ-5 на конкурсе красоты "Миссис Вселенная"

Маргарита Маскялиене вошла в пятерку красивейших женщин планеты. Белоруска стала четвертой на конкурсе красоты "Миссис Вселенная", который накануне завершился в Шри-Ланке.

Многодетная мама Маргарита Маскялиене удостоена сразу 3 титулов: "Миссис Красота", "Миссис Спорт" и звание 4-й вице-миссис. Образы для конкурса Маргарита детально прорабатывала сама. Программа включала дефиле, выходы в национальных костюмах и несколько конкурсных этапов.

Маргарита Маскялиене, финалистка международного конкурса красоты "миссис Вселенная – 2026":

"Были какие-то испытания, потому что, например, то мы на гору залазили, то мы к слонам ездили, то у нас были конференции, где мы должны были проявить максимально свои навыки коммуникации, владения языком. Со мной ездил мой супруг в качестве делеганта, это сыграло также еще в копилочку нашей страны. Большой-большой плюс, потому что это нонсенс, такого не было никогда. Это отметили все. Беларусь знали все".

Всего за корону боролись участницы из около 130 стран мира. Главный приз забрала представительница Монако. На очереди следующий конкурс. 8 ноября в Сан-Хуане пройдет "Мисс Вселенная", который в этом году имеет статус "алмазного юбилея". Представлять Беларусь на международный конкурс отправится первая вице "Мисс Беларусь – 2025" Алия Короткая.