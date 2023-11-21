Белоруска Элеонора Качаловская стала первой вице-мисс конкурса Miss Europe Continental

Гомельчанка Элеонора Качаловская стала первой вице-мисс на Международном конкурсе красоты Miss Europe Continental. Обошла белоруску лишь представительница Гонконга. Главным для жюри были не только внешние данные, где красавицы из Беларуси в лидерах, но и внутренняя сила, обаяние, упорство к победе. О первых эмоциях и подготовке к конкурсу - в сюжете Ольги Медведь.

26 лет подиумным шагом в Национальной школе красоты готовят мисс и мистеров. И это лишь титулы профессиональной индустрии. Модельному бизнесу все возрасты покорны. В классах Национальной школы красоты как дети от 3 лет, так и группа 60+. Самой взрослой ученице 70 лет. Учатся они у лучших в этой сфере. Например, мисс Беларусь - 2023 Элеонора Качаловская - педагог по дефиле, а теперь и обладательница серебра конкурса Miss Europe Continental.

Мы занимаемся как духовным, так и внешним развитием красоты. Многие конкурсы красоты стали политизированными, для нас огромная радость, что Miss Europe Continental оказался объективным, и члены жюри не смогли устоять перед Беларусью, перед красотой белорусской девушки. На сегодняшний день мы уже начали получать приглашения с других международных конкурсов, в частности, "Мисс Вселенная". Божена Еремич, директор Национальной школы красоты

5 дней неаполитанской сказки. Именно в этом итальянском городе проходил финал конкурса. Однако сказка лишь для зрителя, ведь у девушек был плотный рабочий тайминг: фотосессии, интервью, гала-ужины и часы репетиций. Кстати, чтобы не разрушать красивую картинку и не отвлекать представительниц 57 стран от победных аффирмаций, снимать жизнь вне подиума было запрещено.

"Это был абсолютно новый опыт для меня. Моей целью было достойно представить Беларусь среди 57 других участниц", - рассказала мисс Беларусь - 2023, первая вице-мисс конкурса Miss Europe Continental Элеонора Качаловская.

Конечно, в каждом конкурсе свои правила. Определенные требования по фотопортфолио, нарядам участниц и даже сувенирной продукции. Белоруска Элеонора Качаловская в международном fashion-обществе популяризировала наше достояние - слуцкие пояса. Творческая группа продумала каждый выход модели в свет. Даже если это повседневные встречи или экскурсии, мисс Беларусь везде с национальным колоритом. В общей сложности в чемоданах 23 кг красоты или больше десятка луков на любой случай.

Около 15 эскизов и более месяца работы в поисках того самого платья. Образы, в которых представительница участвовала в конкурсе, должны не только подчеркивать достоинства мисс, но и рассказывать о стране, из которой приехала девушка. В ткани, нити и декоре скрыта история, культура, национальные особенности.

"Беларусь синеокая" - ключевой наряд Элеоноры Качаловской от кутюр. Кристалл к кристаллу вручную пришит мастерами отечественного бренда. Более 1,5 тыс. камней усыпали голубое полотно, символизирующее многообразие рек и озер, которыми славится наша страна.