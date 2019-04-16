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Белоруска, которая живет в Париже, прокомментировала трагедию в Нотр-Даме

Не прекращается людской поток к Нотр-Даму в Париже. Люди со слезами на глазах наблюдают за тем, что осталось от величайшего творения архитектуры, которое строилось 200 лет и сгорело буквально за 5 часов.

Среди них и наша соотечественница, которая живет в Париже.

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