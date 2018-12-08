Радостная новость пришла из Китая. Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 участниц конкурса "Мисс мира - 2018". Это лучший результат за всю историю участия страны в этом конкурсе. Девушка стала единственной представительницей Европы в пятерке лучших.

Титул "Мисс мира - 2018" завоевала жительница Мексики. На втором месте представительница Таиланда. В этом году в конкурсе участвовали красавицы из 118 стран. На протяжении месяца девушки презентовали себя во время благотворительных проектов и шоу талантов, чтобы доказать свое право на высокий титул.