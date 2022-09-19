Белоруска Ольга Булай победила на песенном конкурсе в Смоленске

Прежде всего меня переполняет гордость, что я не подвела свою страну и достойнейшим образом представила ее здесь, в Смоленске. Спасибо огромное! Я благодарю искренне организаторов прекрасного фестиваля и уважаемых членов жюри за такую высокую оценку моего творчества. Спасибо всем моим родным за поддержку и за то, что вы всегда верите в меня!

Ольга Булай, обладательница диплома I степени, лауреат конкурса исполнителей молодежной песни фестиваля "Молодежь - за Союзное государство"