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Белоруска Ольга Булай победила на песенном конкурсе в Смоленске
Разрешилась интрига конкурса исполнителей молодежной песни, финал которого прошел 19 сентября в Смоленске. Победа у белоруски.Первое место минчанка Ольга Булай разделила с Анастасией Щербаковой из Якутии. Также у белорусов дипломы II и III степени. Конкурс проходил в два этапа. На первом необходимо было в композиции раскрыть тему любви к Родине, на втором - осветить современные молодежные проблемы.
Прежде всего меня переполняет гордость, что я не подвела свою страну и достойнейшим образом представила ее здесь, в Смоленске. Спасибо огромное! Я благодарю искренне организаторов прекрасного фестиваля и уважаемых членов жюри за такую высокую оценку моего творчества. Спасибо всем моим родным за поддержку и за то, что вы всегда верите в меня!
Конкурс исполнителей проходил в рамках XV Международного фестиваля "Молодежь - за Союзное государство". В течение шести дней состоялись и концерты, и танцевальные вечера, и шоу национальных культур - программа мероприятия была насыщенной.
Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" вернулся спустя три года. Беларусь на нем представила сотня артистов.
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