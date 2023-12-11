Белоруска победила в международном конкурсе "Топ стюардесс 2023"

Я испытала те эмоции, которые испытывала в своем первом полете в кабине пилотов. Это был колоссальный взлет. У меня просто сейчас мурашки по всему телу. Со мной такое редко бывает, я всегда держу марку и могу найти слова, но сейчас у меня просто нет слов. Возможно, завтра я проснусь, меня кто-то ущипнет и я смогу в это поверить. Стать одной из самых красивых стюардесс среди 30 финалисток - это победа! Это моя личная победа!

Анна Титовец, бортпроводница авиакомпании "Белавиа"