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Белоруска победила в международном конкурсе "Топ стюардесс 2023"
Белорусская бортпроводница победила в международном конкурсе "Топ стюардесс". На конкурс было подано более тысячи заявок. Девушек проверяли на стрессоустойчивость, умение оказывать первую помощь и знание аварийных процедур. До финала дошли только 30. И здесь стояла задача поразить жюри творчеством. Белоруска Анна Титовец выступала первой и буквально порвала зал, исполнив композицию DepecheMode на ударной установке.
В конкурсе участвовали бортпроводницы гражданской авиации, стюардессы бизнес-джетов, девушки, которые ранее работали в этой профессии, и те, кто еще только мечтают о небе. Финалисток награждали в разных номинациях. Но победительница всего одна. И главный титул конкурса "Топ стюардесс 2023" получила белоруска!
Я испытала те эмоции, которые испытывала в своем первом полете в кабине пилотов. Это был колоссальный взлет. У меня просто сейчас мурашки по всему телу. Со мной такое редко бывает, я всегда держу марку и могу найти слова, но сейчас у меня просто нет слов. Возможно, завтра я проснусь, меня кто-то ущипнет и я смогу в это поверить. Стать одной из самых красивых стюардесс среди 30 финалисток - это победа! Это моя личная победа!
Впервые конкурс "Топ стюардесс" прошел в 2014 году, затем получил статус международного.
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