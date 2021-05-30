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Белоруска Полли Каннабис завоевала титул Miss Elite Europe на международном конкурсе красоты

Белоруска Полли Каннабис завоевала титул Miss Elite Europe на международном конкурсе красоты

Гранд-финал конкурса Miss Elite Would 2021 завершился этой ночью в Египте. Всего за место победительницы боролись участницы из 34 стран, в том числе России, Китая, Аргентины, Украины, Испании, США. Главная корона досталась мексиканке.

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