ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белоруска признана лучшим европейским фотографом 2020 года

Белоруска признана лучшим европейским фотографом 2020 года

Дарья Матросова стала победителем конкурса Федерации европейских фотографов. Она - первый специалист из Восточной Европы, который удостоен такого звания.На конкурсе было представлено более 2 200 изображений из 29 разных стран.

*фото: dasha_foto_art

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все