Белоруска признана лучшим европейским фотографом 2020 года

Дарья Матросова стала победителем конкурса Федерации европейских фотографов. Она - первый специалист из Восточной Европы, который удостоен такого звания.На конкурсе было представлено более 2 200 изображений из 29 разных стран.



*фото: dasha_foto_art



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