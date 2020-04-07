3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белоруска признана лучшим европейским фотографом 2020 года
Дарья Матросова стала победителем конкурса Федерации европейских фотографов. Она - первый специалист из Восточной Европы, который удостоен такого звания.На конкурсе было представлено более 2 200 изображений из 29 разных стран.
*фото: dasha_foto_art
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все