Белоруска Татьяна Пехтерева стала чемпионкой мира по бегу с препятствиями

Силы, скорости и ловкости не занимать белоруске Татьяне Пехтеревой. Она выиграла чемпионат мира по бегу с препятствиями, который проходит в Бельгии. Завоевала золото в элитной возрастной категории 35-39 лет.

Андрей Козлов о белорусах, для которых нет препятствий.

Чемпионка мира по бегу с препятствиями Татьяна Пехтерева уже так часто попадала в наши сюжеты, что можно собрать увлекательный портрет. Дочки, кстати, с момента съемки уже заметно подросли.

Обе активны в детстве и, конечно же, выступают в беге с препятствиями - как мама.

Дома у чемпионки мира отчасти свой музей. Уже с момента этой нашей съемки наверняка пополнился еще массой трофеев, главный из которых - золотая медаль чемпионата мира в Бельгии.

Подобный вид времяпровождения, который в Беларуси сформировался вокруг забегов Bison Race с 2015 года, можно назвать философией жизни. Самое настоящее преодоление себя через тяжелые и дисциплинирующие тренировки, когда этот забег - не твоя профессия, а именно жизненный принцип. Но год от года таких страстных поклонников все больше.

Руки здесь всегда показатель. Ведь суть в рукаходах - с наскока новичок ни в коем случае не возьмет трассу Bison. Чемпионат мира, который прошел в Бельгии, то еще испытание на волю к победе. Подготовка у одной из лучших в этом соревновательном виде в нашей стране Татьяны Пехтеревой - безупречная. Любой выход на трассу - огромная вероятность медали. Так и произошло.

В Бельгии сначала случилась серебряная медаль в спринте, а затем в изнурительной дистанции лонг - золото. И это среди лучших атлетов планеты.