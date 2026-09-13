"Белоруснефть" отметила 20-летие масштабным мотопробегом и открытием памятного знака

Даты две, но обе они говорят об одном - о единстве. В канун 17 сентября и 20-летия компании "Белоруснефть" в центре Речицы состоялся праздник. На площади Октября стартовал корпоративный мотопробег. К нему присоединились около 100 нефтяников. Финал маршрута - стела возле деревни Молчаны. Здесь состоялось еще одно важное событие - церемония открытия памятного знака в честь юбилейного для "Белоруснефти" года.

Александр Ляхов, гендиректор ГПО "Белоруснефть":

"Это по праву историческое место для любого белорусского нефтяника, ведь здесь оживает связь поколений и сохраняются традиции, заложенные нашими предшественниками. Это, конечно, настоящее место силы отечественной нефтяной промышленности. Именно на Речицком месторождении была открыта первая промышленная нефть, и именно здесь сегодня добывается ее основной объем".

20 лет назад, 14 сентября 2006 года, Президент подписал указ о создании государственного производственного объединения "Белоруснефть".