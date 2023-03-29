Белоруснефть модернизирует 250 зарядок для электрокаров

Белоруснефть в этом году модернизирует 250 зарядных станций для электрокаров. Планируется также добавить разъемы дополнительного стандарта - такой шаг в компании связывают с увеличением популярности китайских электромобилей. Компания также расширяет сеть супербыстрых зарядок.