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Белоруснефть модернизирует 250 зарядок для электрокаров

Белоруснефть в этом году модернизирует 250 зарядных станций для электрокаров. Планируется также добавить разъемы дополнительного стандарта - такой шаг в компании связывают с увеличением популярности китайских электромобилей. Компания также расширяет сеть супербыстрых зарядок.

К 2030 году планируется открыть 86 таких комплексов, 26 из них будут в Минске, а остальные разместят в регионах.

Фото:pixabay.com

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