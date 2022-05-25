Белоруснефть модернизирует около 30 АЗС в 2022 году

Белоруснефть в этом году модернизирует около тридцати АЗС. Сейчас в стране предостаточно заправочных станций для обеспечения потребителей топливом. Строятся АЗС, если появляются новые автотрассы, дороги, развязки, а такженовые районы и кварталы. Поэтому на сегодняшний день внимание реконструкции объектов, модернизации торгового оборудования и топливо-раздаточных колонок.



Практически полная перестройка действующих объектовожидает около десяти АЗС, которые прослужили 20 и более лет. Современные заправочные станции - это многофункциональные комплексы. Практически все заправкиобеспечены торговыми площадками, и сегодня АЗС без торговых объектов не строятся, активно развивается и система общественного питания.