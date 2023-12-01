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Белоруснефть планирует открыть еще 18 электрозарядных станций до конца года
Белоруснефть расширяет зарядную сеть - до конца года планируется открыть еще 18 электрозарядных станций. Сегодня же в ведении оператора их 673. За оставшийся месяц это число вырастет до 691. А в итоге будет 139 медленных и 554 быстрых зарядки.
На будущий год рост количества таких станций продолжится. Как отмечается, сеть вырастет еще на 60 зарядок. Темп выше нынешнего года.
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