Белорусок, которых насильно удерживали в Грузии, освободили местные правоохранители

История для белорусок, которых насильно удерживали в Грузии, закончилось хеппи-эндом. По информации ГУБОП, за помощью обратился минчанин. Он сообщил, что его бывшая жена 40 лет с двумя дочерьми (7 и 18 лет) силой удерживаются в Грузии и принуждаются к тяжелому труду. Об этом мужчине рассказала по телефону старшая дочь. Девушка передала свои координаты и добавила, что ее собираются насильно выдать замуж. Установлено, что на протяжении нескольких лет жительница Минска общалась в соцсетях с иностранцем, который уговаривал ее продать квартиру и переехать жить к нему в Батуми. Сделку с недвижимостью женщина провести не смогла. Тем не менее "возлюбленный" купил ей и дочерям авиабилеты на начало апреля. По прилете белорусок отвезли в горы, забрали деньги, телефоны и заставляли ухаживать за тяжелобольной матерью мужчины.