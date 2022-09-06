Белорусов хотят обязать информировать о приобретении другого гражданства или документов, дающих привилегии

Граждан Беларуси предлагается обязать информировать о приобретении другого гражданства или документов, дающих привилегии. Об этом на совещании у Президента по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии доложил глава МВД Иван Кубраков, сообщает БелТА.

В подготовленном законопроекте об изменении закона о гражданстве содержится ряд новаций. Одна из них заключается в закреплении возможности ограничения прав и свобод граждан Беларуси, имеющих иное гражданство, в случаях, предусмотренных Конституцией и законодательными актами.

"Вводит (законопроект. - Прим. БелТА) обязанность граждан республики информировать компетентные органы о приобретении гражданства иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы или иные преимущества (например "карта поляка")", - заявил Иван Кубраков.

По его словам, вносимые изменения позволят сформировать массив данных, которые в дальнейшем послужат эффективным инструментом в вопросе обеспечения государственных интересов и соблюдения законности. "В частности, такая информация может быть использована при приеме на государственную службу, решении иных вопросов, связанных с замещением государственных должностей, имеющих соответствующие ограничения. Также в сфере уголовно-процессуального законодательства, социально-правовой сфере. Введение административной ответственности за непредоставление информации о наличии документов иностранных государства на данном этапе считаем пока преждевременным", - рассказал министр.



