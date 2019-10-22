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Белорусов на этой неделе ожидает теплая сухая погода

Лишь в выходные она начнет меняться. В воскресенье местами по стране пройдут кратковременные дожди.

А на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. Утром по большей части Беларуси туман. Днем - без осадков и до 22 тепла.

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