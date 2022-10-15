3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Минчан объединил городской субботник
Уборка листвы в парках, благоустройство дворов и озеленение. Городской субботник сегодня объединил все районы белорусской столицы. В Заводском, например, студенты и сотрудники Зеленстроя на участке МКАД высадили полтысячи декоративных кустарников. А в Московском районе вдоль кольцевой выросло более 70 колючих елей. Над преображением ландшафта вместе трудились депутаты и молодежь, представители общественных объединений - всего около сотни человек.
Учебные заведения и жители Заводского района, помогают району. Выходят не только в субботники, но и в будни. Таким образом, семь дней в неделю ведутся работы по наведению порядка.
Дмитрий Телеш, учащийся Минского государственного автомеханического колледжа имени академика М. С. Высоцкого: Приятно вносить свой вклад и рассказывать потом, что ты помогал это обустраивать. Все молодцы.
Всего вдоль кольцевой магистрали этой осенью высадят 80 тысяч кустарников и около 10 тысяч деревьев. Впрочем, разнообразить столичную флору может каждый. Заявки на участие принимает проект "Зеленый двор вместе!".
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов