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Минчан объединил городской субботник

Уборка листвы в парках, благоустройство дворов и озеленение. Городской субботник сегодня объединил все районы белорусской столицы. В Заводском, например, студенты и сотрудники Зеленстроя на участке МКАД высадили полтысячи декоративных кустарников. А в Московском районе вдоль кольцевой выросло более 70 колючих елей. Над преображением ландшафта вместе трудились депутаты и молодежь, представители общественных объединений - всего около сотни человек.

Учебные заведения и жители Заводского района, помогают району. Выходят не только в субботники, но и в будни. Таким образом, семь дней в неделю ведутся работы по наведению порядка.
Александр Сурмач, директор ГП "Зеленстрой" Заводского района г. Минска


Дмитрий Телеш, учащийся Минского государственного автомеханического колледжа имени академика М. С. Высоцкого: Приятно вносить свой вклад и рассказывать потом, что ты помогал это обустраивать. Все молодцы.
Александр Сурмач, директор ГП "Зеленстрой" Заводского района г. Минска


Всего вдоль кольцевой магистрали этой осенью высадят 80 тысяч кустарников и около 10 тысяч деревьев. Впрочем, разнообразить столичную флору может каждый. Заявки на участие принимает проект "Зеленый двор вместе!".

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