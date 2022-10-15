Минчан объединил городской субботник

Уборка листвы в парках, благоустройство дворов и озеленение. Городской субботник сегодня объединил все районы белорусской столицы. В Заводском, например, студенты и сотрудники Зеленстроя на участке МКАД высадили полтысячи декоративных кустарников. А в Московском районе вдоль кольцевой выросло более 70 колючих елей. Над преображением ландшафта вместе трудились депутаты и молодежь, представители общественных объединений - всего около сотни человек.