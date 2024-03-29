Белорусов ожидают аномально теплые выходные, но в середине следующей недели похолодает

Лето - в середине весны! В Беларуси в выходные ожидается до плюс 25, что выше климатической нормы на 7-12 градусов. Завтра преимущественно без осадков, кратковременные дожди ночью пройдут лишь по северу страны. Ночью до плюс 8, днем - от 15 до 22 тепла.