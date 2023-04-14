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Белорусов ожидают прохладные и дождливые выходные

Прохладные и дождливые выходные ожидаются в Беларуси. В субботу в отдельных районах возможен сильный ветер до 18 метров в секунду. Ночью 2-8 тепла, днем - до плюс 12.

В начале следующей недели обещают потепление. Дожди будут кратковременными.

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