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Белорусов ожидают прохладные и дождливые выходные
Прохладные и дождливые выходные ожидаются в Беларуси. В субботу в отдельных районах возможен сильный ветер до 18 метров в секунду. Ночью 2-8 тепла, днем - до плюс 12.
В начале следующей недели обещают потепление. Дожди будут кратковременными.
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