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Белорусов ожидают прохладные выходные с кратковременными осадками
Прохладно, сыро, но пока еще не морозно. Такими будут предстоящие выходные в Беларуси. В субботу ночью от одного до плюс трех. Днем - до 5 градусов тепла. В Гродненской и Брестской областях местами пройдут кратковременные дожди. В утренние часы по всей территории странытуман.
В начале следующей недели также будет дождливо. Днем максимум - до плюс 9 градусов.
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