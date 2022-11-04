Белорусов ожидают прохладные выходные с кратковременными осадками

Прохладно, сыро, но пока еще не морозно. Такими будут предстоящие выходные в Беларуси. В субботу ночью от одного до плюс трех. Днем - до 5 градусов тепла. В Гродненской и Брестской областях местами пройдут кратковременные дожди. В утренние часы по всей территории странытуман.



В начале следующей недели также будет дождливо. Днем максимум - до плюс 9 градусов.