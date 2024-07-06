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Белорусов ожидают жаркие выходные

Белорусов ожидают жаркие выходные

В Беларуси ожидаются жаркие выходные. В ближайшие дни будет до 32. По западу страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

В эти дни Госавтоинспекция принимает дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности. Особое внимание - местам массового отдыха.

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