Белорусов пересчитали: 9 миллионов 413 тысяч. Почти 54 % - женщины

Белорусов пересчитали. Нас 9 миллионов 413 тысяч 446 человек. Почти 54 % - женщины. Сегодня Национальный статистический комитет рассказал о первых результатах переписи населения 2019 года. В ней приняли участие 95 % граждан республики, из которых 22 % переписалось по интернету. Минск уверенно преодолел порог в 2 миллиона жителей. Перепись населения прошлого года оказалась дешевле, чем десять лет назад - было потрачено почти в три раза меньше средств.



