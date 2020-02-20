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Белорусов пересчитали: 9 миллионов 413 тысяч. Почти 54 % - женщины

Белорусов пересчитали. Нас 9 миллионов 413 тысяч 446 человек. Почти 54 % - женщины. Сегодня Национальный статистический комитет рассказал о первых результатах переписи населения 2019 года. В ней приняли участие 95 % граждан республики, из которых 22 % переписалось по интернету. Минск уверенно преодолел порог в 2 миллиона жителей. Перепись населения прошлого года оказалась дешевле, чем десять лет назад - было потрачено почти в три раза меньше средств.

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