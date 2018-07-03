Белорусов поздравляют известные российские политики, художники, артисты и общественные деятели

С Днем Независимости белорусов поздравляют и известные российские политики, художники, артисты и общественные деятели. Несмотря на то что Беларусь и Россия - два независимых государства, страны всегда поддерживают друг друга и готовы делать всё возможное для того, чтобы сохранить добрососедские отношения.