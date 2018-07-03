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Белорусов поздравляют известные российские политики, художники, артисты и общественные деятели

С Днем Независимости белорусов поздравляют и известные российские политики, художники, артисты и общественные деятели. Несмотря на то что Беларусь и Россия - два независимых государства, страны всегда поддерживают друг друга и готовы делать всё возможное для того, чтобы сохранить добрососедские отношения. 

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