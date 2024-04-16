Белорусов с июля ждут новации по выплатам пенсий и пособий

С июля пенсии и пособия в Минске, областных и районных центрах будут выплачивать только в банке. Это предусмотрено обновленным законодательством.

Есть и исключения: это люди старше 70 лет, инвалиды I и II группы, это же касается и семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет, и тех, кто проживает в сельской местности. Остальным до 10 июня необходимо открыть базовый счет в выбранном банке и одновременно заполнить заявление о перечислении туда пенсии (или же пособия).