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Белорусов с июля ждут новации по выплатам пенсий и пособий
С июля пенсии и пособия в Минске, областных и районных центрах будут выплачивать только в банке. Это предусмотрено обновленным законодательством.
Есть и исключения: это люди старше 70 лет, инвалиды I и II группы, это же касается и семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет, и тех, кто проживает в сельской местности. Остальным до 10 июня необходимо открыть базовый счет в выбранном банке и одновременно заполнить заявление о перечислении туда пенсии (или же пособия).
Как рассказали в Минтруда, ежегодно из бюджета ФСЗН на доставку пенсий на дом направляются значительные средства, притом, что получать пенсии можно и в банке, который такую услугу ФСЗН предоставляет бесплатно. Также замечено, что после назначения пенсии почти 70 % граждан получают ее через банки.
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