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Белорусов утром ожидают грозы и дожди

Днем практически сухо и до плюс 27. Во вторник станет прохладнее. Не обойдется без осадков.

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