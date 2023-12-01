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Белорусов в декабре ожидают длинные выходные

Белорусов в декабре ожидают длинные выходные

Работающих жителей Беларуси в декабре ожидают длинные выходные. В своем официальном Telegram-канале Минтруда и соцзащиты напомнило, как мы будем работать и отдыхать в последнем месяце уходящего года, сообщает издание "Беларусь сегодня".

25 декабря - католическое Рождество. Эта дата в стране признана официальным выходным.

В соответствии с производственным календарем у белорусов в декабре при шестидневной рабочей неделе будет 25 рабочих дней, при пятидневной 20 рабочих.

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