Поляки ведут себя отвратительно, применяя слезоточивый газ, водометы. Польше ничего не надо было больше делать, только коридор дать.

Возмущены и поражены отношением польского руководства к беженцам при поддержке ЕС, потому что демократия получается, когда мне выгодно, тогда это демократия. Возьмите и помогите людям решить их проблемы.

Люди бегут от войны, от разрушений, от невозможности жить. Они находятся в Беларуси. Беларусь делает все возможное: она сохраняет им жизнь, помогает, лечит. Но люди стремятся туда, где им пообещали хорошую жизнь.