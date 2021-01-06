Белорусы - один народ и одна большая семья. Главными для нас качествами всегда были и должны оставаться сплоченность, солидарность и взаимопонимание.Неслучайно нынешний год в стране объявлен Годом народного единства. Белорусов всегда объединяла история, традиции, культура, общий дух уважения и равенства.



