Белорусов ждет нестабильный финал лета

В Беларуси в последние выходные лета будет теплая, но довольно неустойчивая погода. Синоптики обещают температурные качели: в субботу от 20 до 30 тепла, местами - сильные дожди, в некоторых районах - грозы, ночью - 12-19 со знаком плюс.