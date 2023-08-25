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Белорусов ждет нестабильный финал лета

В Беларуси в последние выходные лета будет теплая, но довольно неустойчивая погода. Синоптики обещают температурные качели: в субботу от 20 до 30 тепла, местами - сильные дожди, в некоторых районах - грозы, ночью - 12-19 со знаком плюс.

Ливни и грозы стоит ждать и в начале следующей недели. При этом температурный фон повысится.

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